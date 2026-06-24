Bill Gates afirmou no Congresso nunca ter tido uma DST apesar de Epstein o insinuar

"Nunca tive uma doença sexualmente transmissível (DST), nunca descrevi o meu pénis ao Dr. Nikolic", respondeu Gates às perguntas dos congressistas sobre o conteúdo de alguns e-mails de 2013 atribuídos a Epstein e mencionados nos autos judiciais, nos quais se faz alusão a Gates e se sugere que ele tinha uma infeção de transmissão sexual e que tentava escondê-la da sua esposa, Melinda French Gates.

"Afirmei que talvez tenha manifestado alguma preocupação sobre se teria uma (...) mas nunca dei medicamentos a ninguém às escondidas", disse.

Quando questionado sobre se considerou administrar antibióticos às escondidas àquela que era então a sua esposa, o cofundador da Microsoft assegurou que não o fez.

Gates compareceu perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos no dia 10 de junho e, até agora, tinha-se sabido que declarou nunca ter tido indícios das atividades criminosas de Epstein e reconheceu estar arrependido de se ter relacionado com este agressor sexual.

"Nunca devia ter-me encontrado com Epstein, para começar, à luz do que sei agora, compreendo que, mesmo que tivesse conseguido os novos doadores que ele prometeu, isso não teria justificado a minha associação com ele", declarou Gates, de acordo com um testemunho publicado no seu `site`.

Gates insistiu então que nunca testemunhou nem teve qualquer indício de que "Epstein estivesse envolvido em atividades criminosas contínuas".