Bill Gates prevê que IA levará ao fim dos motores de busca ou lojas `online`

Segundo o bilionário, este assistente de IA, que ainda não foi desenvolvido, será capaz de entender as necessidades e hábitos de uma pessoa e também acabará com o uso da Internet como a conhecemos.

Na luta pela liderança para criar a melhor ferramenta generativa baseada em IA estão gigantes da tecnologia como a Google, com o Bard, a Microsoft, com o Bing, bem como `startups` como OpenAI com ChatGPT.

"Nunca mais iremos a um `site` de pesquisa, nunca mais iremos a um site de produtividade ou à Amazon", destacou Bill Gates durante um evento da Goldman Sachs e SV Angel, em São Francisco, sobre a IA.

Por isso, "o mais importante é quem ganha um agente pessoal", acrescentou.

Sobre qual será a empresa a criar esse assistente, Gates realçou que ficaria desapontado se a Microsoft não "interviesse".

O cofundador da Microsoft destacou também que está "impressionado" com algumas `startups`, incluindo a Inflection.AI, co-fundada pelo ex-executivo da DeepMind Mustafá Suleyman.