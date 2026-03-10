Biomarcador sanguíneo ajuda diagnóstico precoce de demências em mulheres

A análise abrangeu dados de 2.766 mulheres, entre os 65 e os 79 anos, recrutadas no final da década de 1990 e acompanhadas ao longo de 25 anos.

Ligação p-tau217 com demência

A vantagem dos biomarcadores

"Em última análise, o objetivo não é apenas a previsão", mas usar esse conhecimento para atrasar ou prevenir a demência por completo, sublinhou Aladdin Shadyab.





O método de diagnóstico através de marcadores sanguíneos tem sido estudado por outros investigadores.





Publicado a 6 de janeiro de 2026, um estudo detalhou precisamente um método para detetar a doença de Alzheimer utilizando uma gota de sangue obtida da ponta do dedo e seca num cartão.





Essa investigação envolveu o Instituto de Saúde Carlos III (Madrid) e o Centro de Investigação de Alzheimer ACE, em Barcelona, tendo sido divulgada na revista Nature Medicine.



O procedimento foi testado em 337 doentes em sete centros europeus para encontrar proteínas relacionadas com Alzheimer e outras alterações cerebrais no líquido cefalorraquidiano, alcançando 86 por cento de precisão na identificação de alterações relacionadas com a doença.





Tal como no estudo californiano, os investigadores dos institutos espanhóis verificaram que os níveis da proteína p-tau217 em amostras obtidas através da impressão digital apresentaram uma elevada semelhança com os resultados dos exames de sangue convencionais.





Permitiram assim a identificação de alterações relacionadas com a doença de Alzheimer no líquido cefalorraquidiano com elevada precisão.





c/ Lusa