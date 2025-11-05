Blikk. Aliados de Orbán compram o jornal mais lido na Hungria

O grupo de comunicação social suíço Ringier anunciou na sexta-feira a venda da sua divisão húngara, incluindo o Blikk, ao grupo Indamedia.

Além do Blikk, a venda inclui o jornal dominical Vasarnapi Blikk, um portal de saúde e várias revistas.

"A nossa decisão baseia-se exclusivamente em considerações económicas estratégicas e no nosso foco nas nossas principais atividades digitais na Hungria", acrescentaram.

Associados de Orbán controlam mais de 80% dos média

De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras (RDF), os seus associados de Orbán controlavam 80 por cento do panorama mediático do país antes da aquisição do Blikk.





O Blikk era visto como um alvo prioritário para Orbán e o seu partido, numa altura em que as sondagens indicam que têm um adversário real pela primeira vez em mais de uma década.

Péter Magyar criticou o acordo Ringier Hungary, afirmando que representa mais uma tentativa de Orbán para consolidar o seu controlo sobre os meios de comunicação social da Hungria.

De acordo com a Autoridade Húngara de Radiodifusão (NMHH), o Blikk é o jornal mais lido da Hungria e um dos cinco principais sites de notícias do país centro-europeu, com 9,5 milhões de habitantes, alcançando aproximadamente três milhões de leitores online por mês.

“Moralmente inaceitável”

Os dois jornalistas tinham contratados há sete meses para reposicionar o Blikk, “focando-se não no sensacionalismo, mas em histórias interessantes” e para ser “mais virado para o público, cobrindo política, economia e cultura”, afirmou Ivan Zsolt Nagy no Facebook, segundo a AFP.

Muitos jornalistas que decidiram permanecer dizem estar numa posição difícil, pois não existem muitas outras opções de órgãos de comunicação social a que se possam candidatar.





A compra, que ocorre numa altura em que a Hungria se prepara para eleições cruciais no próximo ano, nas quais Orbán enfrenta um desafio sem precedentes por parte da oposição, é amplamente vista como mais uma tentativa de aumentar a influência do Governo sobre os meios de comunicação social.A Indamedia é detida em 50 por cento por Miklós Vaszily, um empresário pró-governo que é também CEO de um canal privado pró-governo, a TV2.Em comunicado, o outro coproprietário e CEO da Indamedia, Gábor Ziegler, afirmou: “Com a aquisição da Ringier Hungary, o grupo adquire uma empresa de comunicação social de alto desempenho, de dimensão semelhante à da Indamedia, com uma forte presença no mercado e marcas de sucesso que desempenham um papel fundamental no panorama mediático húngaro.”A Ringier afirmou num comunicado enviado à AFP no fim de semana que a sua decisão de vender a empresa foi “baseada exclusivamente em considerações económicas estratégicas e no nosso foco nas nossas principais atividades digitais na Hungria”.Em comunicado enviado à AFP, os executivos do grupo de comunicação social suíço Ringier afirmaram estar "muito conscientes de que a independência dos média é uma questão sensível na Hungria", mas que procuravam "um proprietário profissional e a longo prazo".e transformados em porta-vozes do Fidesz, enquanto os meios de comunicação estatais foram obrigados a seguir a linha do Governo.Embora as principais transações nos meios de comunicação social tendam a ocorrer após as eleições ou durante um período político tranquilo, a compra do Ringier Hungary ocorre menos de seis meses antes das eleições gerais de abril.O líder da oposição, Péter Magyar, cujo partido Respeito e Liberdade (Tisza) faz campanha com a promessa de erradicar a corrupção enraizada, tem-se manifestado abertamente sobre a "fábrica de propaganda" de Orbán e os danos que, segundo ele, causou à democracia húngara.. Ágnes Urbán, diretora da organização de monitorização dos média Mérték Media Monitor, afirmou que os seus leitores são "muito importantes para o Fidesz".“Oé de longe o jornal diário mais lido na Hungria, líder de mercado”, acrescentou Ágnes Urbán. “O seuonline tornou-se surpreendentemente popular nos últimos anos, chegando a ser o quarto mais lido na Hungria. Se a propaganda aparece num meio de comunicação tão amplamente lido e popular, isso terá impacto no público.”Em 2010, o governo de Orbán aprovou uma lei que consolidou o controlo estatal sobre o principal órgão regulador da comunicação social e colocou a emissora estatal nas mãos de aliados.Há mais de uma década que a Hungria serve de modelo para outras “democracias iliberais” em todo o mundo. Donald Trump e os seus aliados elogiam há algum tempo a Hungria de Orbán, mesmo com o país a cair a pique nos rankings da liberdade de imprensa. Em 2022, Orbán declarou numa conferência de conservadores americanos, a CPAC, que o caminho para o poder exigia “ter os seus próprios órgãos de comunicação social.”", declarou o editor-chefe do jornal, Ivan Nagy, no Facebook na noite de segunda-feira, anunciando também a saída do seu colega Peter Szigeti, chefe de desenvolvimento de conteúdos do jornal.Outros funcionários dodisseram estar chocados. “quando ouvi o anúncio”, disse um repórter, que pediu anonimato. “l.”Entretanto, oanunciou um novo editor-chefe, Balázs Kolossváry.