Blinken garante que israelitas não atacarão alvos civis

"O Hamas continua a usar civis como escudos humanos, algo que não é novo, algo que sempre fez, colocando intencionalmente os civis em perigo para se proteger", disse Blinken numa conferência de imprensa em Telavive.

Blinken confirmou que discutiu com as autoridades de Israel as necessidades humanitárias da Faixa de Gaza, bombardeada pelo exército israelita, ao mesmo tempo que defendeu o direito de responder ao ataque mortal do Hamas.

"Discutimos formas de atender às necessidades humanitárias do povo de Gaza, a fim de protegê-lo, enquanto Israel realiza as suas operações de segurança legítimas para se defender contra o terrorismo e tentar garantir que isso nunca acontecerá de novo", disse Blinken.

O chefe da diplomacia norte-americana assegurou ainda ao Presidente israelita, Isaac Herzog, durante uma reunião em Telavive, que Israel ganhará a guerra com o Hamas, com recurso à ajuda dos EUA.

No início do encontro com Herzog, Blinken defendeu que o ataque sangrento contra Israel "é quase impossível de compreender" e que será "muito difícil de apagar das mentes e dos corações".

"Mas percebi uma intensa determinação de Israel em vencer. E os Estados Unidos estão aqui como aliado para ajudar a garantir que assim seja", disse Blinken.

O secretário de Estado norte-americano lembrou que no Médio Oriente existe "um caminho de integração, cooperação e normalização", que inclui os palestinianos, contra a via escolhida pelo Hamas, de "terror e destruição".

"A escolha é clara. Estamos juntos e caminharemos unidos, que é o que nos pede o nosso povo", insistiu Blinken.

Herzog agradeceu ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pela sua "enorme amizade" e afirmou que a visita de Blinken foi uma prova dessa estima.

"Temos de ser claros (...) que a segurança e defesa que merece o povo de Israel é uma prioridade", assegurou Herzog, que expressou a esperança de que a paz volte a Israel.