Bloqueio israelita força ONG a suspender distribuição de refeições em Gaza

Em comunicado, a organização não-governamental (ONG) que junta vários chefes de cozinha, fundada pelo espanhol José Andrés, informa que as equipas esgotaram novamente os ingredientes para cozinharem refeições quentes.

"Servimos 80.000 refeições no sábado, esgotando as nossas últimas reservas, enquanto os camiões de ajuda permanecem parados na fronteira", lê-se no comunicado disponível na página de Internet da instituição.

As equipas continuam a fazer pão e a entregar água todos os dias, "essenciais para as famílias de Gaza", adianta a ONG, que acrescenta que as cozinhas de campo estão preparadas e prontas para retomar a confeção de refeições logo que cheguem novos suprimentos.

"Cada segundo conta. As famílias em Gaza dependem destas refeições quentes. O compromisso da World Central Kitchen (WCK) permanece firme. Estamos no terreno, a trabalhar ao lado de cozinheiros locais e parceiros, prontos", garante a instituição.

Esta é a segunda vez que a falta de acesso à ajuda forçou a organização a parar a confeção de refeições. A primeira foi quando, durante 12 semanas, Israel impediu a entrada de ajuda humanitária em Gaza.