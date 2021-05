Blue Origin anuncia primeiro voo tripulado para julho e ainda há um lugar vago

Mercury 3 da NASA, e que dá parte do nome ao projecto [New Shepard].

Este anúncio acontece após vários anos de voos teste não tripulados e a empresa de Jeff Bezos (fundador da Amazon) diz que está na altura de dar mais um passo em direcção ao Espaço, mas agora com passageiros.





Numa conferência dada aos jornalistas, a Blue Origin explicou que após o último teste realizado a 14 de abril, onde foi utilizado um dispositivo antropomórfico através do "Manequim Skywalker”, simulando o corpo humano, estavam concluídas todas a normas e procedimentos para avançar para um voo tripulado.





"Voamos com este veículo 15 vezes e após o último voo, dissemos: Está na hora. Vamos colocar as pessoas a bordo", refere Ariane Cornell, diretora de vendas de astronautas da Blue Origin.







Créditos: Blue Origin/DR







A empresa usou também funcionários da empresa a fazer o papel de clientes, entrando na capsula durante os preparativos de pré-lançamento, bem como testar a forma de saída do veículo, após o regresso ao solo.





Um voo suborbital consiste num voo num veículo com características muito espaciais (aeronave espacial) em que esta atinge uma altitude onde já é considerado “espaço” (mais de 100 quilómetros - linha Kármán) e onde a forte gravidade terrestre já não se faz sentir.

A trajetória destes voos cruzam a atmosfera ou superfície do corpo gravitacional do qual foi lançado, de modo que não efetue uma revolução orbital completa A data programada para este voo tripulado inaugural – 20 de julho - coincide com o 52º aniversário do pouso da Apollo 11 na Lua.





A empresa não divulgou para já quem são os cinco tripulantes designados para o primeiro voo, mas fez saber que um dos lugares está reservado e irá a leilão, sendo este atribuído a quem der a licitação maior.







A empresa aceitará ofertas lacradas até 19 de maio, estando prevista logo a seguir uma segunda ronda, numa fase de licitação não lacrada, concluindo-se este processo de leilão numa cerimónia ao vivo no dia 12 de junho.





A Blue Origin explicou ainda que não tem intenção com este leilão de ficar com o valor obtido, referindo desde já que a verba alcançada reverterá para uma organização afiliada sem fins lucrativos - Club for the Future - que apoia atividades educativas ligadas às áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemáticas (STEM).









Créditos: Blue Origin- YouTube/DR



Primeiro de muitos voos com bilhetes pagos

Este voo a 20 de julho, será o primeiro voo de muitos outros, e que servirá de teste para a Blue Origin compreender se há interessados nets tipo de viagens suborbitais. Ariane Cornell, diretora de vendas de astronautas da Blue Origin, não adiantou como a empresa se propunha a vender os futuros além deste leilão.





"Não temos detalhes sobre preços de futuros lugares e anunciaremos mais para a frente os detalhes de como essas vagas serão vendidas."





Mas nunca um lugar apetecível como este custará menos de uns milhões de dólares. E existem cerca de seis milhões de pessoas, em todo o mundo com um património líquido de pelo menos 5 milhões de dólares e que parte deste grupo, provavelmente estará disponível para aceitar uma aventura como esta.







Créditos: Blue Origin/DR







Cornell acrescentou que a empresa tomará nota dos "licitantes mais ativos" neste primeiro leilão, já com olho nas viagens seguintes da New Shepard.







Nesta apresentação aos média a porta-voz da Bleu Origin disse haver a intenção da empresa em realizar vários voo tripulados até ao final deste ano.

Um voo suborbital mas com normas rígidas a cumprir

Este pode ser um “simples voo suborbital”, mas a diretora de vendas de astronautas da Blue Origin Cornell disse que aqueles que se propõem a voar na New Shepard vão ter de se sujeitar a uma bateria de testes clínicos e de resistência humana.





Os futuros tripulantes vão chegar às instalações da empresa no oeste do Texas quatro dias antes do lançamento e vão treinar durante três dias, que inclui simulador da cápsula da New Shepard, onde efectuarão os procedimentos de embarque e saída da capsula, bem como os protocolos de emergência.





Créditos: Blue Origin/DR







Requisitos mínimos para voar na New Shepard





Quem quiser voar na New Shepard vai ter de cumprir uma série de condições físicas entre outras. De acordo com um documento de termos e condições publicado no site da empresa, os candidatos têm de ser maiores (18 anos), pesar entre 50 e 101 quilos, ter entre 152 a 193 centímetros de altura e ser capaz de suportar 3G de aceleração no lançamento e 5,5G "por alguns segundos" na reentrada.

A Blue Origin não revelaram quantas pessoas já manifestaram interesse em voar nesta capsula espacial, mas já confirmou a enorme curiosidade, afirmando que houve uma forte procura de informações no site da Blue Origin.





"Obviamente, esperamos que este prenúncio seja um bom precursor para o entusiasmo e participação no leilão em 12 de junho." disse Ariane Cornell.