Boeing recusados por companhias aéreas chinesas iniciam voos de regresso aos EUA

O avião da gigante norte-americana fez um voo, com escalas, de mais de oito mil quilómetros.



Partiu do centro de acabamento da Boeing em Zhoushan, na China, com destino a Seattle, nos Estados Unidos.



É o resultado da guerra comercial, que se agrava, entre as duas maiores economias mundiais.



Pequim determinou que as companhias aéreas chinesas suspendam as compras de aviões, equipamentos e peças de aeronaves de empresas norte-americanas.



Até o momento, a Boeing não se manifestou sobre o assunto.



A solução pode estar na Índia. O país pode ser o próximo destino de negócios da empresa norte-americana, dada a escassez de aviões e a enorme procura.