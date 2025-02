Boletim do Vaticano. Papa "descansou bem durante a noite"

"O papa descansou bem durante toda a noite", adianta o Vaticano numa curta nota, ao 12.º dia de internamento de Francisco.O papa está hospitalizado desde 14 de fevereiro em estado considerado crítico. Debate-se com uma pneumonia bilateral.



Na tarde de segunda-feira, o boletim clínico apontava para uma ligeira melhoria do estado do sumo pontífice da Igreja Católica. Porém, os médicos sublinhavam a necessidade de prudência, dada a complexidade do quadro, conservando por isso um prognóstico reservado.

O papa sofreu uma crise respiratória na passada sexta-feira.



c/ agências