Boletim do Vaticano. Papa em repouso após nova noite tranquila

Desde que o sumo pontífice foi internado, no dia 14 de fevereiro, o Vaticano divulga, duas vezes por dia, breves notas sobre o seu estado de saúde.





Na noite de domingo, o comunicado deu conta de uma "leve melhoria" do papa, que voltou a ingerir alimentos sólidos e conseguiu acompanhar atividades espirituais da Igreja Católica por videoconferência.





Logo pela manhã de domingo, Francisco recebeu a visita do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e do substituto da Secretaria de Estado, Arcebispo Edgar Peña Parra. O resto do dia foi ocupado com fisioterapia respiratória e motora.





O papa Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, depois de uma bronquite ter piorado, agravando-se para pneumonia.





Esta é a ausência mais longa de Francisco desde o início do seu papado, em março de 2013.