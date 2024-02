Boletins. Donald Trump confia em decisão do Supremo Tribunal dos EUA a seu favor

Foto: Amanda Andrade-Rhoades - Reuters

Os juízes estão a apreciar o caso do Colorado, que invocou a décima quarta emenda da Constituição e decidiu banir o antigo presidente do boletim de voto.



Essa emenda impede que responsáveis federais que tenham cometido crimes de insurreição ou rebelião, possam vir a ocupar cargos públicos.



O Colorado entende que Donald Trump incitou o ataque ao Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.



O Supremo ouviu os argumentos da acusação e defesa esta quinta-feira.



Os advogados de Donald Trump consideram que a Constituição, quando fala de insurreição, não se refere explicitamente ao cargo de Presidente e que, por isso, o candidato deve sempre poder concorrer à presidência.



Para além do Colorado, também o Maine baniu Donald Trump do boletim de voto e há outros Estados estão a avançar com processos idênticos.



A decisão do Supremo Tribunal, sobre o caso do Colorado, vai ditar a jurisprudência para todos o país.



Donald Trump responde também noutros processos, por 91 crimes relacionados com interferência nas eleições, insurreição e posse de documentos secretos.



Diz que tudo está a ser orquestrado pelo Departamento de Justiça de Joe Biden.