Bolieiro elogia devoção da comunidade açoriana nos EUA

"Estas festas têm futuro", assinalou ainda José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas num balanço da participação na 34.ª edição do evento, em que foi o convidado de honra.

O chefe do executivo falava no domingo, no fim da procissão de Coroação das Grandes Festas, na cidade de Fall River, após a chegada ao Kennedy Park, onde foi cumprimentado, abraçado, correspondeu a inúmeros pedidos para tirar "selfies" ou fotografias de grupo com emigrantes e descendentes açorianos e comeu malassadas feitas à moda da Terceira ainda quentes.

"Faço um balanço muito emocionado desta participação, por em ver uma comunidade empenhada em manter as tradições açorianas", indicou.

Interrompidas por dois anos devido à pandemia de covid-19, as festas do Espírito Santo de Nova Inglaterra voltaram este ano a juntar "milhares de pessoas", destacou Bolieiro.

O chefe do governo elogiou a "devoção e identidade cultural que se mantêm" em Nova Inglaterra, uma região do nordeste dos EUA que abrange os estados de Maine, Vermont, Nova Hampshire, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island.

Com menos bandas filarmónicas a participar do que em anos anteriores, a procissão do Divino Espírito Santo percorreu várias ruas de Fall River encerradas ao trânsito, com os passeios preenchidos com as cadeiras da plateia.

Bolieiro admitiu que este tipo de cerimónias deve ter "abertura para se transformar com as novas gerações", mas assinalou uma preservação maior das tradições na comunidade dos EUA.

"Noto, ao contrário do que acontece nas nossas ilhas, que há aqui mais presença histórica e de raízes. Aqui existe uma tendência para fazer isto como sempre foi feito", descreveu.

Dizendo aceitar uma eventual "adaptação aos novos tempos", o presidente do Governo destacou a "multidão de milhares de pessoas a fazer um esforço para manter as festas, numa identificação clara das tradições" açorianas.

As festas do Divino Espírito Santo celebram a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e foram introduzidos nas ilhas pelos primeiros povoadores.

O presidente do Governo dos Açores iniciou na passada quinta-feira uma visita de seis dias a Massachusetts e Rhode Island, para contactos com a universidade de Lowell e empresários e participação nas Festas do Divino Espírito Santo.