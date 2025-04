Bolívia. Confronto entre mineiros de ouro faz seis mortos

Uma forte explosão ocorreu na madrugada de quinta-feira, num edifício de três andares que albergava equipamentos e máquinas de mineração de ouro, no acampamento mineiro de Yani.

A explosão aconteceu enquanto dois grupos rivais de mineração estavam a disputar o acesso a uma mina de ouro, disse um polícia local.

"Continuamos com os esforços de resgate", acrescentou o coronel Gunther Agudo.

A explosão aconteceu numa área remota perto da cidade montanhosa de Sorata, a cerca de 150 quilómetros a noroeste da capital do país, La Paz, e levou que vários depósitos de ouro se tivessem espalhado.

Os procuradores chegaram ainda na quinta-feira ao local, onde a explosão atingiu a comunidade mineira, destruindo várias casas e cortando a eletricidade, disseram as autoridades.

Um bebé de um ano está entre as vítimas mortais da explosão, disse a polícia.

Outras seis pessoas ficaram feridas, quatro delas com gravidade, disse à agência de notícias France-Presse Elmiron Martinez, médico do hospital para onde foram levados os feridos.

De acordo com as conclusões preliminares da investigação, o dispositivo foi colocado num barril contendo gasolina e foi ativado "de forma remota", disse o vice-ministro do Interior.