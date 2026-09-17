Bolívia e o Paraguai acordam fronteira comum após 88 anos de negociações

Os dois países enfrentaram-se militarmente entre 1932 e 1935 pela região árida do Chaco Boreal, conflito que provocou entre 80.000 e 100.000 mortos e no qual a Bolívia perdeu uma área equivalente a mais de metade do território paraguaio atual.

Após a "Guerra do Chaco", o Paraguai e a Bolívia assinaram em 1938 um tratado de paz que abriu um longo processo de definição da fronteira comum, com cerca de 755 quilómetros.

"A Bolívia e o Paraguai concluíram o traçado completo da sua linha internacional, um processo conduzido durante 88 anos pelas comissões técnicas dos dois países", indicou o ministério boliviano em comunicado.

O acordo foi alcançado no final de uma reunião de três dias em La Paz da Comissão Mista de Demarcação das Fronteiras boliviano-paraguaias, que cruzou informações geográficas recolhidas na fronteira por drones de alta precisão com documentos oficiais.

A reunião permitiu delimitar o último troço em falta, de 3,5 quilómetros ao longo do rio Negro, que nasce na Bolívia.

"A conclusão da fronteira consolida uma relação bilateral baseada na confiança e cooperação entre os dois Estados e encerra um ciclo histórico para construir uma fronteira segura e mutuamente reconhecida", congratulou-se o Governo boliviano.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paraguai afirmou, em comunicado divulgado antes da conclusão oficial das negociações, que os dois Estados serão os únicos da América do Sul "com fronteiras totalmente delimitadas", destacando o trabalho das equipas em "territórios vastos e de difícil acesso".