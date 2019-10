Bolívia. Evo Morales denuncia tentativa de golpe e declara estado de emergência

Três dias depois de as urnas terem encerrado e de terem sido anunciados os resultados preliminares das eleições presidenciais,

“Convoquei esta conferência para denunciar perante o povo boliviano e o mundo inteiro que está em marcha um golpe de Estado. Já sabíamos disto com antecedência, a direita preparou-se com apoio internacional”, disse o presidente durante um comunicado no palácio presidencial.

“Quero que o povo boliviano saiba que até agora aguentámos humildemente, evitámos a violência, não entrámos em confronto e nunca vamos entrar em confronto. Mas quero dizer ao povo boliviano: primeiro, um estado de emergência e mobilização pacífica e constitucional”, acrescentou.“Com os votos das áreas rurais, estou convencido de que vamos ganhar na primeira volta”, declarou Morales. “Não estamos em tempos de colónia ou de monarquia para nomear presidentes. Vamos defender a democracia”, continuou.

Resultados geram confrontos

O sistema de contagem de votos na Bolívia inclui dois métodos distintos: o preliminar e o voto a voto.As suspeitas em torno destes resultados surgiram depois de a divulgação dos resultados parciais na páginado tribunal eleitoral boliviano ter sido inexplicavelmente interrompida., ambos com 42 por cento dos votos.Morales apresenta-se na liderança com 46,87 por cento dos votos, enquanto Mesa surge com 36,73 por cento.

A diferença de 10,14 pontos percentuais pode ser crucial nestas eleições. Para vencer na primeira volta das eleições presidenciais na Bolívia, o candidato a líder deve obter uma maioria absoluta ou pelo menos 40 por cento dos votos, desde que garanta uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo mais votado.

"Não vamos reconhecer esses resultados, que fazem parte de uma fraude vergonhosa que está a colocar a sociedade boliviana numa situação de tensão desnecessária", disse Carlos Mesa na terça-feira.Os observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) também expressaram a sua surpresa face aos resultados:“Primeiro, os números indicavam, claramente, uma segunda volta. Agora, o Supremo Tribunal Eleitoral apresenta resultados que modificam drasticamente o destino da eleição e gera perda de confiança no processo eleitoral”.De acordo com El País , o chefe do executivo boliviano solicitou uma auditoria das eleições à OEA. A organização concordou em fazer uma recontagem dos votos, mas exigiu que as suas conclusões fossem vinculativas. O governo de Morales ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Presidente do tribunal eleitoral renuncia

Numa carta enviada ao vice-presidente boliviano cessante, Álvaro Garcia Linera, à qual a agência France-Presse teve acesso, Costas explica a sua renúncia, explicando que considera “infeliz a decisão do Supremo Tribunal Eleitoral de suspender a publicação dos resultados do sistema de transmissão de resultados eleitorais preliminares”.

A renúncia de Antonio Costas foi acompanhada por um apelo a greve geral pelo presidente do Comité Pró-Santa Cruz, uma organização da sociedade civil com sede em Santa Cruz, capital económica da Bolívia.