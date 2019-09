Bolívia. Evo Morales responsabilizado pelos incêndios florestais

RTP02 Set, 2019, 18:46 | Mundo

Agosto pode ser considerado o mês dos ventos fortes, mas foi possivelmente o “chaqueo” - prática d Da vegetação rasteira às enormes árvores com casca de papel, poucos lugares no mundo conseguem ser mais inflamáveis do que a floresta seca de Chiquitania. A maior região florestal tropical da Bolívia conta com mais de 20 milhões de hectares. Até agora já arderam mais de 500 mil. e queimar para limpar os terrenos - que deu origem à deflagração das primeiras chamas numa região de floresta sem limites.







Contudo, na opinião de Jhanisse Daza, uma ativista ambiental, “o uso de incêndios controlados em agosto, quando estamos a passar por uma estação seca, não é apenas negligência”.





"Eles sabiam o que estavam a fazer", acrescentou.





No entanto, o Governo local assegurou que os incêndios foram causados pelas alterações climáticas.







“Estamos a ver grandes tempestades e inundações fora do normal; com certeza nos próximos anos assistiremos a terríveis secas”, afirmou o vice-presidente, Álvaro García Linera.

A menos de dois meses das eleições, esta crise ambiental pode ter prejudicado as aspirações do atual Presidente boliviano. Evo Morales procura a quarta reeleição. Porém, essa parece não ser a preocupação da população local.







Para Olivia Mansilla, uma arquiteta que decidiu ajudar a apagar os fogos, "o que estamos a fazer na Bolívia e na Amazónia é algo que não pode ser consertado, mesmo se apagarmos o fogo agora".

"O que vem a seguir será um holocausto para a natureza", alertou.





O líder indígena na região amazónica e porta-voz do grupo de direitos indígenas, Contiocap, também partilha da mesma opinião.



"Ele [Evo Morales] precisa de ser responsabilizado por todas as vezes em que os direitos dos povos indígenas foram violados assim como os de Mãe Natureza", assegurou Alex Villca.









A estratégia aplicada pelo Presidente boliviano apenas pretendia melhorar a qualidade de vida dos agricultores mais precários.Apesar de Evo Morales ter optado por aceitar a ajuda internacional no combate aos incêndios - ao contrário do seu homólogo brasileiro Jair Bolsonaro –, o seu principal rival na corrida presidencial considerou que o Governo agiu tarde demais."O Governo reagiu tarde e mal, levou quase duas semanas e não tinha um plano estratégico”, começou por referir Carlos Mesa.", rematou.