Bolsonaro agradece à Argentina mas diz que não é necessária ajuda à Bahia

"A chancelaria Argentina ofereceu assistência de 10 homens ("capacetes brancos") para trabalho de almoxarife e seleção de doações, montagem de barracas e assistência psicossocial à população afetada pelas enchentes na Bahia", escreveu Bolsonaro na sua conta na rede social Twitter.

O Presidente brasileiro acrescentou que o fraterno oferecimento argentino é muito importante, mas ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam a prestar aquele tipo de assistência à população afetada.

"Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições. A resposta do Ministério das Relações Exteriores à Embaixada Argentina é clara a esse respeito", explicou o chefe de Estado.

Bolsonaro também garantiu que o país está aberto a receber ajuda internacional e que já aceitou "doações da Agência de Cooperação do Japão", como "barracas, colchões, cobertores, garrafas plásticas e purificadores de água."

Na quarta-feira, o Governo argentino ofereceu ajuda ao estado brasileiro da Bahia, que desde o início deste mês sofre com chuvas intensas que causaram pelo menos 24 mortes, deixaram dezenas de cidades submersas e obrigaram cerca de 100 mil pessoas a abandonarem suas casas.

As enchentes na Bahia coincidiram com as férias de Bolsonaro em uma praia do sul do país, o que gerou críticas ao Presidente por sua decisão de não interromper o descanso.

Durante esta semana, Bolsonaro foi fotografado numa moto aquática das Forças Armadas, semelhante as usadas por alguns salva-vidas, o que ajudou a alimentar a indignação da oposição que tem protestado contra a alegada indiferença do Presidente brasileiro diante da tragédia causada pelas chuvas.

O governador da Bahia, Rui Costa, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), que faz oposição ao Governo, lamentou a rejeição da ajuda oferecida pela Argentina e disse que "o Presidente, ao longo de sua gestão, mostrou desprezo em relação à vida humana".

Bolsonaro, por sua vez, tem insistido que o Governo fornece toda a ajuda necessária e que tem liberado recursos para a reconstrução da infraestrutura do estado que está a ser destruída pelas águas.

Ao todo, 136 cidades do estado brasileiro da Bahia declararam estado de emergência em razão de fortes chuvas que já deixaram 24 mortos, pelo menos 91.258 pessoas desabrigadas ou desalojadas e afetaram diretamente cerca de 629.398 pessoas.

Segundo as autoridades locais, o número de mortos nas tempestades que afetam a região subiu de 21 para 24 na noite de quarta-feira e o de feridos aumentou de 358 pessoas para 434 pessoas.

Dados compilados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostraram que jamais houve chuva tão volumosa nesta época do ano na Bahia com marcas muitíssimo acima dos padrões históricos de dezembro, o que explica as inundações catastróficas.

O município de Itamaraju, no sul da Bahia, é o que registou os maiores índices de precipitação neste dezembro no Brasil com 769,8 milímetros (mm) de chuva. A marca é cinco vezes a média de precipitação do mês de 148,0 mm.