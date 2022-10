Bolsonaro "agressivo" com jornalistas depois de ficar "insatisfeito" com debate com opositor

Pedro Sá Guerra, o jornalista de RTP a quem Jair Bolsonaro respondeu que não falava "portunhol", considera que a atitude do atual presidente brasileiro se explica porque este tinha saído de um debate que "lhe correu pessimamente". Esta reação, segundo o repórter português, é de quem "saiu insatisfeito" depois de confrontar o seu opositor.