Bolsonaro apela ao desbloqueio das estradas no Brasil

Bolsonaro separa as águas entre as bem-vindas manifestações pacíficas e os protestos que prejudicam a economia e a liberdade de circulação.Em mensagem de vídeo publicada nas redes sociais, o presidente brasileiro faz o pedido aos manifestantes para que não percam a legitimidade.O chefe do Estado brasileiro pede compreensão a quem se manifesta por este apelo ao desbloqueio das estradas.Ações protagonizadas por camionistas alinhados com Bolsonaro contra a vitória de Lula da Silva nas presidenciais e que têm causado cancelamentos e atrasos de voos, falta de combustível em algumas zonas e falhas no abastecimento de supermercados.Registaram-se também várias manifestações em frente a quartéis brasileiros num apelo a uma intervenção militar. Há ainda registo de fábricas que não abriram portas por falta de materiais e de mão-de-obra.