Bolsonaro apresenta "boa evolução" mas ainda precisa de cuidados médicos

Lusa18 Out, 2018, 20:40 | Mundo

"O candidato à presidência Jair Bolsonaro foi submetido, hoje, à avaliação médica multiprofissional, de exames de imagem e laboratoriais, que se mostraram estáveis", diz um boletim médico daquele hospital de São Paulo, feito por médicos que viajaram até à casa do candidato, no Rio de Janeiro.

"[Bolsonaro] apresenta boa evolução clínica e a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exigindo suporte nutricional e fisioterapia. A colostomia apresenta boa evolução, mas ainda constitui uma limitação relativa", acrescentou.

O candidato pelo Partido Social Liberal (PSL) foi esfaqueado a 06 de setembro, durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.

Atingido gravemente no intestino, Jair Bolsonaro foi operado duas vezes e precisou ser submetido a uma colostomia (inserção de saco exterior para depositar temporariamente as fezes).

Bolsonaro ficou hospitalizado por 23 dias em São Paulo e teve alta apenas uma semana antes da primeira volta das eleições presidenciais, na qual obteve 46% dos votos, contra 29% de seu rival Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), com quem disputa agora a segunda volta do pleito.

Desde que foi atingido, o candidato do PSL não tem feito campanhas ativas nas ruas - só fez algumas visitas no Rio de Janeiro - e não participou em nenhum dos debates na televisão programados na segunda volta das presidenciais, cuja votação está prevista para 28 de outubro.

Os `medias` brasileiros que falaram com o cirurgião do hospital Albert Einstein, Antonio Luiz Macedo, que examinou Bolsonaro no Rio de Janeiro, informam que para o médico, a participação do candidato nos debates depende apenas da vontade própria.

Segundo uma sondagem divulgada na última segunda-feira pelo Instituto Ibope, Bolsonaro lidera a corrida eleitoral com 59% dos votos válidos na segunda volta das presidenciais, contra 41% de Haddad.