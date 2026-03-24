Bolsonaro autorizado a cumprir pena em casa até melhorar condição de saúde

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Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão, irá poder cumprir temporariamente a pena de prisão em casa, até tratar a pneumonia que o levou aos cuidados intensivos.





O ex-presidente saiu esta segunda-feira da UTI, para um quarto particular, tendo o Ministério Píblico enviado depois ao Supremo Tribunal um parecer favorável à sua prisão domiciliária.



"Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar pede a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar", justificou o procurador geral, Paulo Gonet.







A decisão favorável ao parecer foi anunciada esta terça-feira pelo STF em comunicado. O ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu o prazo de 90 dias para a detenção domiciliária. "Após esse prazo, será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade", lê-se na decisão de Alexandre de Moraes.





O ex-presidente brasileiro tem estado a cumprir, no estabelecimento de detenção militar da Papudinha, em Brasília, uma pena de 27 anos e três meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.





Bolsonaro foi internado a 13 de março último, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital brasileira, para tratar de uma pneumonia decorrente de broncoaspiração enquanto dormia na sua cela na penitenciária.





No parecer enviado ao STF, o procurador Paulo Gonet declara igualmente que a concessão da prisão domiciliar "encontra apoio no dever dos Poderes de preservação da integridade física e moral" das pessoas que estão sob a custódia do Estado.



O procurador também diz que a equipe médica de Bolsonaro sustenta que o quadro de comorbidades do ex-presidente expõe a integridade dele a risco iminente, com a possibilidade de novos súbitos e episódios de mal-estar.





