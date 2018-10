Bolsonaro: candidato racista, defensor da violação e da tortura

Bolsonaro quer introduzir a pena perpétua, a posse de armas e salários mais baixos para as mulheres. Além de racista é assumidamente homofóbico.



Há quem lhe chame Trump Tropical - é igualmente populista e não mede as palavras, seja em que assunto for.



63 anos, cinco filhos, casado pela terceira vez, capitão na reserva e há quase três décadas deputado federal.



Polémico dentro e fora do Congresso, Jair Bolsonaro, é o político mais influente das redes sociais. Defende que as mulheres devem ter salários menores porque engravidam e, violá-las, só se forem bonitas.



Preconiza o combate à corrupção e à violência - defende a prisão perpétua e a castração química.



Não admite ser catalogado como defensor da extrema direita brasileira, mas defende o armamento. Para ele torturar é legítimo e é saudosista dos tempos da ditadura militar.



Durante a campanha usou colete à prova de bala mas não escapou a um atentado com uma faca. Hospitalizado, Bolsonaro deu o seu exemplo, para o agravamento das penas no Brasil.



Racista, critico das minorias e dos descendentes de escravos: não trabalham, diz Bolsonaro, e não servem sequer para procriar.