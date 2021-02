Bolsonaro cede a camionistas e anuncia isenção de impostos sobre diesel e gás

"A partir de 1 de março, não haverá mais imposto federal sobre o diesel por dois meses. Nos próximos dois meses, vamos estudar uma forma definitiva de eliminar esse imposto para ajudar a equilibrar esse aumento excessivo da Petrobras", declarou Jair Bolsonaro, na transmissão semanal em vídeo na rede social Facebook.



Apesar de defender a autonomia da Petrobras e reiterar que o governo não pode intervir na petrolífera estatal, o chefe de Estado criticou a companhia pelo aumento dos preços dos combustíveis, principalmente do diesel.



Bolsonaro acrescentou serem necessárias mudanças e adiantou que "algo vai acontecer" na maior empresa do país, sem dar pormenores.



Três impostos federais aplicados aos combustíveis correspondem a 9% do preço, enquanto que outros 14% são cobrados pelos estados.



Há duas semanas os camionistas ameaçaram realizar uma greve geral.



Em 2018, aquele sindicato, que apoiou o líder de extrema-direita nas presidenciais que Bolsonaro venceu no mesmo ano, tinha convocado uma paralisação geral para protestar contra o aumento dos preços de combustível, portagens, impostos e fretes.



Ainda esta quinta-feira, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) pediu, em comunicado, a Bolsonaro para cumprir a promessa de não deixar o preço do diesel subir excessivamente.



No mesmo vídeo, o presidente brasileiro anunciou ainda a isenção de impostos federais sobre o gás doméstico, ou 3% do valor total da garrafa, com um preço médio de 90 reais (cerca de 15 euros), dos quais, segundo Bolsonaro, mais de metade corresponde à distribuição e taxas fiscais dos estados.



"Há fatores externos. Quando há um inverno excessivo, há um consumo maior de gás e de combustíveis, e com a procura sendo maior, o preço sobe. A Arábia Saudita prepara-se para aumentar a produção e isso pode baixar o preço do petróleo", afirmou.



"O dólar está alto, mas tem de baixar e como pode baixar? Com reformas estruturais para despertar a segurança do investidor. Se Deus quiser, acalmamos o mercado, o dólar cai e o combustível desce", acrescentou o chefe de Estado brasileiro.