Bolsonaro denunciado por genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia

O presidente do Brasil foi acusado de genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. A noticia foi avançada pela imprensa brasileira. Mais de 60 sindicatos e movimentos sociais, maioria de profissionais de saúde, pedem a condenação do Jair Bolsonaro por genocídio.