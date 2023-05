Bolsonaro denunciará Lula por associá-lo a suposta corrupção e mortes por covid

"Na próxima semana vou entrar com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva, uma criminal e outra civil", anunciou o líder de extrema-direita num vídeo publicado em suas redes sociais.

Essas são as primeiras ações judiciais que o capitão reformado do Exército tomará contra Lula da Silva desde que este o sucedeu e assumiu o poder em 01 de janeiro.

O ex-presidente rejeitou no vídeo uma declaração recorrente de Lula da Silva em seus atos públicos em que o culpa pela "morte de pelo menos 300 mil" dos 700 mil brasileiros que perderam a vida por conta da covid-19.

"São números absurdos que ferem minha honra", disse Bolsonaro, que durante a pandemia manteve negou a gravidade do coronavírus e é investigado inclusive por espalhar boatos relacionados às vacinas.

A outra questão pela qual o atual chefe de Estado será processado diz respeito a um dos escândalos envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor muito próximo de Bolsonaro durante os quatro anos em que esteve no poder (2019-2022).

Cid foi preso na quarta-feira da semana passada por participar de um suposto complô para falsificar certificados de vacinação contra a covid-19 em favor do próprio Bolsonaro, da filha caçula do ex-presidente e vários de seus ex-assessores, segundo a Polícia Federal.

Esta semana, o portal Metrópoles revelou que a família de Cid tem um património milionário nos Estados Unidos que inclui uma mansão no estado da Califórnia, avaliada em 8,5 milhões de reais (1,6 milhões de euros) e onde vive um dos seus irmãos.

Lula da Silva insinuou nesta quinta-feira, em cerimónia na cidade de Salvador, que esse imóvel é na verdade de Bolsonaro.

"Com certeza uma casa de 8 milhões de dólares (...) não é para um assistente, com certeza é para o campeão da discórdia, para o campeão da ignorância, para o campeão do negacionismo", sugeriu em referência ao seu antecessor na Presidência.

Segundo a `media` brasileira, Cid também está sendo investigado por "transferências" suspeitas em benefício de Bolsonaro, detetadas após o levantamento de seu sigilo bancário e telemático por ordem judicial.

Bolsonaro disse que "Lula não pode continuar mentindo livremente e não ser incomodado por praticamente ninguém".

"Faremos a nossa parte e tenho certeza que a Justiça fará a sua parte", acrescentou.

Bolsonaro, que perdeu os privilégios em 01 de janeiro, quando Lula da Silva o sucedeu, é investigado em cerca de vinte processos por abuso de poder e outras acusações, que tramitam na Justiça ordinária, no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral.