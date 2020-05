Bolsonaro deseja nomear atual PGR brasileiro para juiz do Supremo

", afirmou Jair Bolsonaro, numa transmissão de vídeo em direto na rede social Facebook, na quinta-feira.O presidente elogiou ainda o trabalho desempenhado pelo procurador-geral da República, que foi nomeado para o cargo no final do ano passado, apesar de não constar de uma lista de sugestões apresentada por outros procuradores.", declarou o chefe de Estado brasileiro.





Preferência por um critão evangélico







Jair Bolsonaro reafirmou também que pretende indicar um cristão evangélico para ocupar uma das duas vagas previstas para o STF durante o mandato.O presidente afirmou que a indicação de um evangélico é "um compromisso" que tem "com a bancada evangélica" (frente parlamentar do Congresso do Brasil composta por políticos evangélicos) e argumentou que "".Para o chefe de Estado, um magistrado evangélico no STF podia representar a parcela da população brasileira que é cristã, especialmente em questões como a "ideologia de género".Jair Bolsonaro poderá indicar pelos menos dois magistrados para o STF durante o mandato, quando os juízes Celso de Mello e Marco Aurélio deixarem o cargo, por completarem 75 anos.

Tensão à vista



As declarações de Bolsonaro em relação a Augusto Aras ocorrem num momento de grande tensão entre o Presidente e o STF.



Na quinta-feira, o chefe de Estado criticou uma operação policial contra alguns apoiantes, suspeitos de disseminação de notícias falsas nas redes sociais, ordenada pelo juiz do STF Alexandre de Moraes.