Bolsonaro em visita oficial a Israel

Bolsonaro admite apenas abrir um escritório de negócios na cidade santa antes de decidir uma possível transferência.



Em Israel, o Presidente do Brasil vai visitar a unidade de contraterrorismo da polícia e pretende assinar acordos em áreas como "ciência, tecnologia e defesa".



O Chefe de Estado vai ainda conceder a insígnia da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul à brigada de busca e salvamento de Israel que ajudou o Brasil na tragédia da barragem do Brumadinho.