Bolsonaro internado em hospital de Brasília depois de se sentir mal

Jair Bolsonaro tem sofrido de problemas intestinais recorrentes desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018.





Já fez pelo menos seis cirurgias relacionadas com esses problemas, incluindo um procedimento de 12 horas em abril.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Jair Bolsonaro, de 70 anos, foi para o hospital "acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência", adiantou o filho.



O ex-presidente está em prisão domiciliária desde o início de agosto.



No domingo, o ex-presidente foi submetido a vários tratamentos médicos em Brasília, incluindo exames laboratoriais e remoção cirúrgica de lesões na pele.







Na semana passada, o ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos e três meses de prisão por planear um golpe de Estado depois de ter perdido as eleições de 2022.



Na rede social X, Flávio Bolsonaro indicou que o pai