Bolsonaro nega irregularidades na compra da vacina Covaxin

", questionou Bolsonaro, na sua habitual transmissão em vídeo na rede social Facebook.Na quarta-feira, o deputado federal Luis Miranda e o seu irmão Luis Ricardo Fernandes Miranda, que é funcionário do Ministério da Saúde brasileiro, divulgaram a meios de comunicação social que alertaram Bolsonaro pessoalmente sobre supostas irregularidades no contrato de compra da Covaxin, vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech.Segundo o jornal Estado de S.Paulo, que teve acesso a documentos do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro comprou a Covaxin por um preço 1.000% mais caro do que, seis meses antes, era anunciado pelo fabricante.Por essa razão, parlamentares da oposição acusaram o governo de corrupção, acusações negadas por Bolsonaro.", disse Bolsonaro.O governo brasileiro firmou um contrato no valor de 1,6 mil milhões de reais (cerca de 270 milhões de euros) para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana em 25 de fevereiro. Porém, os prazos previstos de entrega do produto estão atrasados e o órgão regulador do Brasil só aprovou no dia 4 de junho a sua importação com restrições.A aquisição da Covaxin foi a única realizada pelo governo do Brasil de forma indireta, ou seja, através de uma empresa intermediária, a Precisa Medicamentos.", frisou.





Novo ataque à Coronavac







Na sua habitual transmissão no Facebook, Bolsonaro voltou a colocar em causa a eficácia da Coronavac, vacina da chinesa Sinovac, que é produzida em São Paulo, estado do seu rival político, João Doria.", disse o chefe do executivo.Bolsonaro disse ainda que os cidadãos já vacinados com a Coronavac e que, posteriormente, foram infetados, devem procurar o que chamou de "tratamento preventivo", referindo-se a um conjunto de medicamentos sem eficácia contra a covid-19, dos quais é um forte defensor.