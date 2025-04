Bolsonaro notificado do julgamento de tentativa de golpe no hospital onde está internado

O próprio Bolsonaro informou que um oficial de justiça apareceu na unidade de cuidados intensivos (UCI) onde se encontra desde que foi operado ao intestino, há dez dias.

"Inacreditável", resumiu assim o ex-presidente à revista Veja.

Na terça-feira, a partir do hospital, participou numa transmissão em direto nas suas redes sociais com dois dos seus filhos e um empresário com quem promoveu uma nova marca de capacetes para motociclistas.

Foi precisamente essa a justificação que o Supremo Tribunal Federal utilizou para o intimar.

"Em virtude da internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse, normalmente, receber o oficial de Justiça. A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)", detalhou o supremo, citado na imprensa local.

O processo-crime foi iniciado a 26 de março, depois de o Supremo Tribunal ter aceitado as acusações de tentativa de golpe de Estado e outros crimes apresentadas pela Procuradoria-Geral da República.

Bolsonaro deveria ter sido notificado oficialmente na semana passada, mas o processo foi adiado devido ao seu estado de saúde.

A denúncia do Ministério Público acusa o ex-presidente e de várias pessoas do seu núcleo de terem conspirado para impedir a posse do atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu Bolsonaro nas eleições realizadas em outubro de 2022.