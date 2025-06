Bolsonaro ouvido em tribunal sob acusação de envolvimento em golpe de Estado

Foto: Adriano Machado - Reuters

Jair Bolsonaro e outros sete acusados de planear um golpe de Estado no Brasil começam a ser interrogados esta segunda-feira. O antigo presidente do país vai ser ouvido no Supremo Tribunal Federal, pelo alegado envolvimento num plano para derrubar o Governo de Lula da Silva depois da derrota nas presidenciais de 2022.