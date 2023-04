Bolsonaro ouvido pela Polícia Federal no caso das joias sauditas

Em causa podem estar os crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro entre outros.





Bolsonaro entregou na terça-feira às autoridades outro conjunto de joias que lhe foram dadas pelo Governo da Arábia Saudita em 2019, das quais se apropriou sem informar as autoridades fiscais.



Bolsonaro recebeu três pacotes de joias da Arábia Saudita ao longo do seu mandato. Manteve dois desses conjuntos e um terceiro foi intercetado na alfândega brasileira, o que motivou a abertura de uma investigação.



O kit agora entregue, avaliado em 100 mil euros, consiste num relógio em ouro branco e diamante, uma caneta, botões de punho, um anel e um terço islâmico, de acordo com a imprensa brasileira.





A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.