A Polícia Federal brasileira acusa Jair Bolsonaro e alguns membros do seu governo de tentativa de assassinar Lula da Silva. As autoridades concluíram um relatório de investigação com indícios de que o ex-presidente e outras 37 pessoas foram os mentores da tentativa de levar a cabo um golpe de Estado.

O objetivo era a execução de Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do juiz do Supremo Alexandre de Moraes.