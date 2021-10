Bolsonaro questiona exigência de vacina nos estádios

Numa declaração aos jornalistas, o chefe de Estado brasileiro disse que queria ter ido assistir a um jogo do campeonato brasileiro na cidade de Santos, mas não o fez porque não está vacinado.



"Porquê um passaporte de vacina? Eu queria ver o jogo do Santos. Agora me falaram que tem que estar vacinado. Porquê?", questionou.



O presidente disse ainda que não tinha pedido para ir ver o jogo.



Bolsonaro está atualmente a ser investigado pelo Senado brasileiro pela sua gestão durante a pandemia de covid-19 no Brasil, um dos países mais afetados no mundo pela doença, com mais de 600 mil mortes confirmadas, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde brasileiro.



O chefe de Estado brasileiro, que já foi infetado pelo novo coronavírus, tem repetido que quer ser o último brasileiro a ser vacinado.



Esta semana, as autoridades permitiram aos clubes preencher 30% dos lugares disponíveis nos jogos do campeonato brasileiro.



O protocolo acordado pela confederação brasileira de futebol diz que todas as pessoas dentro dos estádios devem estar vacinadas e ter sido recentemente testadas à covid-19.



De acordo com dados oficiais, 46,3% dos 213 milhões de brasileiros estão já totalmente vacinados, enquanto 70% receberam a primeira dose.



Graças às vacinas, segundo o próprio Ministério da Saúde, a situação sanitária melhorou em todo o país e já existem casos, como o do estado central de Goiás, que não registou uma única morte nas últimas 48 horas.