Bolsonaro reafirma que vacina e certificado de vacinação não serão obrigatórios

", reiterou Jair Bolsonaro, na habitual transmissão semanal em direto nas redes sociais.As declarações de Bolsonaro surgem um dia após o chefe de Estado ter sido acusado de nove crimes durante a gestão da pandemia por uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que ao longo de seis meses investigou alegadas falhas e omissões do executivo na condução da crise sanitária.A CPI concluiu que o presidente agravou a crise de saúde por uma "decisão política" e acusou-se de "crimes contra a humanidade".No total,Sobre a acusação, Bolsonaro afirmou ter a "".", disse, numa referência ao trabalho da CPI.





Intransigente e isolado no Mundo







O chefe de Estado brasileiro também disse que raramente usava máscara e afirmou que as autoridades sanitárias dos Estados Unidos indicaram que a "maiorias das mortes" atribuídas à gripe espanhola no início do século XX ocorreram por pneumonia bacteriana, "causada pelo uso de máscara".", acrescentou.Para Bolsonaro, "".", disse.