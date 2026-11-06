Bolsonaro reaparece em conferência conservadora na Florida após perder eleições no Brasil

Imagens divulgadas a partir do evento, na quinta-feira, mostram Flávio Bolsonaro no encontro conservador, onde estava prevista a participação num fórum durante a gala da conferência, ao lado do ator norte-americano Jim Caviezel, que interpreta o pai e ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, no filme biográfico "Dark Horse".

Embora a intervenção na Florida não tenha sido publicada na íntegra, num vídeo divulgado na rede social X por um jornalista conservador brasileiro, Bolsonaro afirmou que "tudo estava sob o controlo de Deus" e que "as portas que Deus abre, ninguém as pode fechar", num excerto em que o senador falou sobre a fé e as expectativas para o futuro.

Bolsonaro chegou aos Estados Unidos no passado dia 28 de outubro e, numa entrevista publicada pelo The New York Times, recusou-se a revelar como conseguiu sair do Brasil.

"Levarei isso para o túmulo", disse sobre os detalhes da viagem, embora tenha afirmado não ter recebido ajuda de "absolutamente ninguém, de nenhum Governo": "Fui sozinho".

O jornal informou, num segunda publicação, que um funcionário da Casa Branca tratou do frete do avião que o transportou para Miami e que a entrada nos Estados Unidos foi autorizada diretamente por Trump.

Assinalou também que um dos principais conselheiros do Presidente argentino, Javier Milei, o recebeu num aeroporto de Puerto Iguazú. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, negou que Washington tivesse facilitado a saída do Brasil.

De acordo com imagens divulgadas por participantes no evento, Flávio compareceu ao encontro acompanhado pelo irmão Eduardo Bolsonaro, ex-deputado que reside nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025, igualmente procurado pela Justiça brasileira, e que também figura entre os participantes desta edição.

A CPAC é presidida por Matt Schlapp, ex-assessor da Casa Branca e líder conservador próximo do Partido Republicano.

Fundada em 1974, a conferência tornou-se um dos principais pontos de encontro do conservadorismo norte-americano e internacional, onde políticos, ativistas e financiadores debatem estratégias e promovem as suas agendas políticas.

Esta não é a primeira participação de Flávio Bolsonaro na conferência: o senador já interveio em março passado numa edição realizada no Texas, onde proferiu um discurso perante o movimento conservador norte-americano.