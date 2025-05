Bolsonaro recebe no Brasil membro da administração Trump

"O conselheiro Sr. Pita se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro em sua casa, onde ele se recupera de uma cirurgia", escreveu nas redes sociais o deputado Eduardo Bolsonaro, acompanhado por uma fotografia do pai e do responsável da administração Trump.

O encontro teve lugar na segunda-feira na residência de Bolsonaro, um dia depois de ter recebido alta hospitalar, após três semanas de internamento na sequência de uma cirurgia ao intestino.

"Bolsonaro destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos EUA na região. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington DC, capital dos EUA", acrescentou Eduardo Bolsonaro.

Na segunda-feira, Ricardo Macedo Pita esteve reunido com o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Paulo Bilynskyj, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, líderes das Comissões de Segurança Pública das câmaras legislativas.

Objetivos do encontro

Flávio Bolsonaro afirmou que "o objetivo final" é que os EUA declarem o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho como organizações terroristas e colaborem com as autoridades brasileiras para as enfraquecer.

"Nós precisamos dessa interlocução com autoridades internacionais que estão acostumadas a combater esse tipo de marginal, inclusive declarando essas organizações aqui no Brasil como organizações terroristas", disse à Folha de São Paulo.

O senador também pediu ao governo brasileiro que abrace a iniciativa e formalize qualquer tipo de acordo que possa ser feito com os EUA, seja financeiro ou de partilha de informações ou tecnologia.

Uma delegação dos Estados Unidos, liderada pelo chefe interino da Coordenação de Sanções do Departamento de Estado, está em Brasília com a missão de reforçar o combate ao crime organizado, terrorismo e tráfico de drogas, anunciou a embaixada.

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília frisou que "a missão tem como objetivo fortalecer a cooperação bilateral no enfrentamento de organizações criminosas transnacionais, bem como os programas de sanções dos EUA voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas, contribuindo para a proteção dos cidadãos americanos e brasileiros".