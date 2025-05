Bolsonaro reúne manifestantes em Brasília por amnistia para quem tentou golpe

A intitulada "Caminhada pela Amizade Humanitária" foi convocada na sexta-feira, quando o ex-líder brasileiro ainda estava hospitalizado, a recuperar de uma cirurgia ao intestino, realizada a 13 de abril.

Bolsonaro foi operado depois de se sentir mal no meio de uma digressão política em que procurava, mais uma vez, apoio para um projeto de lei de amnistia para os radicais condenados por participarem na tentativa de golpe de 08 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram invadidas em Brasília.

"Caminhada pacífica em direção ao Congresso Nacional. Tentarei estar presente se a situação de saúde do momento permitir. Pela Amnistia Humanitária!", escreveu nas redes sociais Bolsonaro, que se encontra inelegível e que responde perante o Supremo Tribunal de Justiça, sob acusações de ter orquestrado o golpe falhado contra o Presidente, Lula da Silva.

De acordo com a imprensa local, que cita fontes da organização do evento, deverão participar entre 2,5 mil a cinco mil pessoas, naquela que é a primeira manifestação em Brasília desde o ataque ao coração da democracia Brasília, em 08 de janeiro de 2023, quando milhares de radicais invadiram as sedes dos três poderes.

Os manifestantes, tal como em 08 de janeiro de 2023, vão descer a emblemática Esplanada dos Ministérios mas encontrarão, desta vez, a Praça dos Três Poderes bloqueada pelas autoridades.

"O efetivo será reforçado com o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade de todos os envolvidos na manifestação", disse a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), citada pelo Correio Brasiliense.

Tal como tem acontecido regularmente nas outras manifestações, esta será organizada pelo pastor Silas Malafaia, líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e deverá contar com vários parlamentares afetos a Bolsonaro, que estarão em cima de um trio elétrico a discursar para o público.

Uma semana após a tomada de posse de Lula da Silva, a 08 de janeiro de 2023, milhares de apoiantes de Bolsonaro invadiram violentamente a sede do Governo, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, apelando à intervenção militar.

Os tumultos foram controlados e, até ao momento, cerca de 500 pessoas foram condenadas a penas de prisão até 17 anos por crimes como golpe de Estado e abolição violenta do Estado de direito democrático.

Cerca de 500 pessoas, acusadas de crimes menos graves, assinaram acordos judiciais.

A extrema-direita, com o apoio de alguns partidos centristas, está a tentar promover um projeto de lei para amnistiar os condenados, mas a Câmara dos Deputados ainda não o admitiu para apreciação.