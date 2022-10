Bolsonaro sabe atrair evangélicos, religião que cresce no Brasil, diz investigador da PUC Minas

Joedson Alves - EPA

Na contagem decrescente para as eleições presidenciais no Brasil, Lula da Silva continua a liderar as últimas sondagens. A estratégia de ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro, passa cada vez mais por cativar o voto dos indecisos e chamar os 20 por cento de eleitores que não foram às urnas na primeira volta.