Bolsonaro sugere orações em sessões do Supremo Tribunal Federal

", afirmou, em entrevista à rádio Gauíba, Bolsonaro, para quem "".Bolsonaro afirmou que tem que honrar os seus compromissos, uma vez que, no ano passado, prometeu indicar alguém "terrivelmente evangélico" para juiz do STF e acredita que André Mendonça tem o perfil ideal.", declarou o chefe de Estado, referindo-se ao atual chefe da Advocacia-Geral da União como um homem com "um notável saber jurídico", "sério, humilde", que "não abre mão das suas convicções", sendo a "pessoa ideal para o Supremo".Mendonça deverá assim ser indicado para o lugar do juiz Marco Aurélio de Mello, que este mês de julho sairá do tribunal devido a uma lei que determina a reforma compulsória dos juízes do STF quando completam 75 anos., de que o novo ocupante do STF seria um jurista "terrivelmente evangélico".", detalhou Bolsonaro à rádio Gauíba."Quando você olha para o Barroso [juiz do STF], dado o que ele defende, (...) ele não acredita em Deus. Não quero fazer um prejulgamento dele, mas não acredita em nada. Ele acredita que ele é o próprio Deus. Então, uma pitada de religiosidade, de cristianismo, dentro do Supremo, é bem-vinda", acrescentou.Desde que declarou que a opção religiosa seria um dos critérios do governo brasileiro para a escolha do próximo juiz do STF, as igrejas neopentecostais que apoiam Bolsonaro têm cobrado a designação para o tribunal.

Depois do governo brasileiro oficializar a indicação, o nome de Mendonça precisará de ser aprovado pelo Senado brasileiro antes de assumir o cargo.