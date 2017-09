Bomba da Coreia do Norte é seis vezes mais potente que a de Hiroshima

As chamadas bombas H podem ser milhares de vezes mais potentes do que as bombas atómicas normais, semelhantes às usadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki.



Quando os Estados Unidos lançaram as bombas sobre o Japão morreram mais de 150 mil pessoas de forma instantânea. As bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki tinham entre 15 e 20 quilotoneladas de energia.



A bomba testada pela Coreia do norte poderá ter 120 quilotoneladas, ou seja, pode ser pelo menos seis vezes mais potente. É a chamada bomba H. Não é a primeira vez que a Coreia do norte garante ter feito testes que envolveram a bomba H.



Os ensaios de Janeiro de 2016 produziram abalos sísmicos de 5,1 na escala de Richter, o que levou os especialistas a duvidarem da informação avançada por Pyongyag. Desta vez, o abalo foi muito superior: 6.3.



Desconhece-se qual a real capacidade nuclear da Coreia do Norte.

Mas os mais recentes avanços colocam o mundo perante uma equação perigosa.



As bombas termonucleares têm a capacidade, por serem muito mais pequenas, de serem transportadas por mísseis e não por aviões. Podem ser milhares de vezes mais potentes do que as bombas atómicas normais.



Vários países já testaram a chamada Bomba H. Os Estados Unidos foram os primeiros em 1952; seguiram-se a União Soviética, o Reino Unido, a China e a França.