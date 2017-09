Bomba da II guerra mundial desativada em Frankfurt

RTP 04 Set, 2017, 15:12 | Mundo

Os peritos alemães em explosivos desativaram com sucesso, este domingo, uma bomba da segunda guerra mundial encontrada em Frankfurt. Por questões de segurança, milhares de pessoas foram evacuadas das suas casas. Dois hospitais e um lar para idosos também foram evacuados.



Cerca de 60 mil pessoas tiveram de abandonar as casas naquela que foi a maior evacuação alemã desde a segunda guerra mundial.



De acordo com os chefes da polícia e dos bombeiros, uma explosão descontrolada da bomba seria suficiente para reduzir um quarteirão inteiro a escombros.



Por isso foram enviados helicópteros equipados com sensores térmicos de maneira a garantirem que nenhuma pessoa tinha sido deixada para trás antes de começarem a desativar a bomba.



Foram formados cordões de segurança à volta da zona de evacuação que abrangeram um raio de aproximadamente 1,5 quilómetros. Para além disso, as autoridades fecharam as estradas e os sistemas de transporte, incluindo o metro.



Aviões privados, helicópteros e drones foram banidos da zona.

Alemanha habituada a estas situações

Mais de duas mil toneladas de bombas e munições são encontradas todos os anos na Alemanha.



Em julho deste ano, um jardim-de-infância foi evacuado depois de um professor ter descoberto uma bomba da segunda guerra mundial na zona onde as crianças brincam.



As forças aéreas britânicas e americanas descarregaram aproximadamente 1,5 milhões de toneladas de bombas que mataram mais de 600 mil pessoas. É estimado que 15% dos engenhos explosivos não tenham rebentado.