Bombardeamentos russos deixam seis mortos na região de Kiev

"Cinco pessoas foram mortas pelo inimigo. Outras vinte e três pessoas ficaram feridas" durante o ataque noturno, precisou a administração militar de Kiev no Telegram. No distrito de Brovary, nos arredores de Kiev, uma pessoa também foi morta, segundo o chefe da administração local, Timur Tkachenko.

"Às 03:20 (01:20 em Lisboa), foram assinaladas consequências do ataque inimigo em mais de 12 locais dos distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi da cidade. Edifícios habitacionais, um estabelecimento médico e um estabelecimento de ensino foram danificados. Deflagraram incêndios em armazéns que cobrem uma superfície considerável", precisou também a administração militar na sua mensagem.

Mais cedo na mesma noite, as autoridades anunciaram um primeiro balanço de duas mulheres mortas.

"No distrito de Solomianskyi, os pisos superiores de um edifício residencial de nove andares desmoronaram-se e deflagrou um incêndio. Noutro endereço, há pessoas presas no interior de um prédio residencial", tinha, por sua vez, precisado o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko.

Por outro lado, a força aérea ucraniana anunciou durante a noite que vários mísseis tinham entrado no espaço aéreo do país pelo norte e nordeste, nas regiões de Poltava e Kharkiv.

Mais de quatro anos após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, os ataques intensificaram-se de ambos os lados da frente de combate, provocando um número crescente de vítimas civis. As autoridades dos dois países acusam-se mutuamente de visar civis deliberadamente.