Bombeiros fazem progressos contra gigantesco incêndio na Califórnia que dura há cinco dias

Os 1.400 bombeiros mobilizados para combater o fogo de Madre, o maior incêndio florestal desde o início deste ano, conseguiram dominar 30% do fogo, anunciou o Departamento de Incêndios da Califórnia (CalFire).

"Os bombeiros fizeram grandes progressos no perímetro exterior do incêndio", declarou aquela entidade, sublinhando, no entanto, que as chamas continuam a avançar, alimentadas por uma abundância de ramos e vegetação seca.

O incêndio já consumiu mais de 32.500 hectares, principalmente de vegetação, e destruiu um edifício, segundo o último boletim dos bombeiros.

Cerca de 200 pessoas receberam ordens para deixarem as suas populações devido ao avanço das chamas, que ameaçam também 50 edifícios.

Um bombeiro ficou ferido, informou o CalFire.

O "Madre Fire", cuja origem está a ser investigada, deflagrou na tarde de quarta-feira perto de uma importante autoestrada no condado de San Luis Obispo, a cerca de 350 quilómetros a norte de Los Angeles.

O Departamento de Bombeiros da Califórnia informou que teve de combater mais de 65 incêndios florestais num único dia na semana passada naquele estado, onde se esperam condições meteorológicas "mais quentes e secas" nos próximos dias.

Estes incêndios surgem numa altura em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, está a cortar os orçamentos das agências federais responsáveis pela luta contra as catástrofes relacionadas com o clima.

O estado está ainda a recuperar-se dos incêndios que devastaram Los Angeles e mataram 30 pessoas em janeiro. Os incêndios consumiram 16.000 hectares e destruíram milhares de casas.