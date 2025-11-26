Bonecas sexuais infantis. Comissão Europeia exige informações à Shein

"Falámos com as autoridades francesas, falámos com a Shein e temos agora sérios indícios de que a Shein pode estar a representar riscos sistémicos para os nossos consumidores em toda a União Europeia", afirmou Thomas Regnier, porta-voz da Comissão Europeia.





Também esta quarta-feira, o Parlamento Europeu debateu esta quarta-feira a facilitação da suspensão das plataformas de comércio eletrónico.





O debate ganha peso após o caso que levou a plataforma retalhista AliExpress a banir o vendedor chinês Guava Dolls, responsável por comercializar bonecas sexuais com aparência infantil para adultos.

O Governo francês quer suspender a Shein por três meses. A audiência marcada para quarta-feira foi adiada para 5 de dezembro.

A decisão da plataforma surge depois de uma investigação da agência Reuters revelar anúncios que levantavam dúvidas sobre a legalidade destes produtos face às leis da União Europeia e dos Estados Unidos., após ser confrontado com provas.Foram identificados pela Reuters outros quatro anúncios semelhantes na Europa e nos EUA, numa altura em que os mercados retalhistas online AliExpress e Shein enfrentam investigações em França por possível divulgação de representações pornográficas de menores.Segundo a Reuters, os advogados apontam sinais evidentes de sexualização infantil, como uniformes escolares e expressões juvenis., algumas com links para o AliExpress.O caso surge num momento em que AliExpress, Shein e Temu enfrentam novas exigências da Lei dos Serviços Digitais (DSA), que obriga as plataformas a retirar rapidamente conteúdos ilegais e a reforçar o controlo dos produtos vendidos. A Comissão Europeia afirma estar a monitorizar “cuidadosamente” o cumprimento destas regras., enquanto o AliExpress afirma ter removido listagens semelhantes e penalizado vendedores que violem as suas políticas e proíbem qualquer item que sugira elementos sexuais envolvendo menores.Especialistas alertam que estes produtos violam legislação nacional e europeia, sobretudo em países como França, Alemanha e Reino Unido, onde a venda de bonecas sexuais com aparência infantil é ilegal. Nos Estados Unidos, vários Estados — entre eles Texas, Florida e Havai — já criminalizam a venda, importação ou posse destes artigos.Com o debate previsto para esta quarta-feira em Estrasburgo, o Parlamento Europeu pretende avaliar se a DSA é suficiente para prevenir casos como o do AliExpress ou se será necessário apertar ainda mais o controlo sobre as grandes plataformas digitais.