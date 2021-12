Boris Johnson assume responsabilidade por derrota dos conservadores em eleição parcial

Johnson disse entender a razão pela qual “muitas pessoas ficaram e continuam a estar frustradas” em North Shropshire, onde os liberal democratas conseguiram derrotar os conservadores ao alcançarem uma maioria de seis mil votos.“Claramente, a votação em North Shropshire teve um resultado muito decepcionante.”, disse o líder britânico aos jornalistas.A derrota do Partido Conservador em North Shropshire na quinta-feira foi recebida com surpresa no Reino Unido e está já a ser comparada a um referendo ao Governo de Boris Johnson.A candidata liberal-democrata, vencendo a eleição numa área rural do noroeste da Inglaterra que esteve sempre associada aos ‘Tories’ (Partido Conservador).A eleição de quinta-feira foi convocada depois de o antigo deputado conservador Owen Paterson se ter demitido na sequência de um escândalo de tentativa de influência [lobbying] junto do executivo.“Esta noite,”, reivindicou Morgan no seu discurso de vitória, durante a madrugada, após o anúncio dos resultados.“Eles disseram numa voz alta e clara: ‘Boris Johnson, a festa acabou. O Governo, alimentado por mentiras e fanfarronices, será responsabilizado. Será escrutinado, será confrontado e pode e será derrotado’”, continuou.

Eleitores querem ouvir notícias sobre “os verdadeiros problemas” e não sobre escândalos do Governo, diz Johnson

Boris Johnson disse ainda entender que “o que os eleitores querem é que nós, enquanto Governo, nos foquemos em todas as alturas neles e nas suas prioridades”.O primeiro-ministro aproveitou para defender que o maior problema das últimas semanas foi o facto deA declaração surge depois de, recentemente, terem sido divulgadas notícias de uma festa em Downing Street em dezembro de 2020, altura em que o Reino Unido se encontrava em confinamento devido à pandemia de covid-19.

Frente aos jornalistas esta sexta-feira, Boris Johnson considerou que este tipo de questões deve ser evitado pela comunicação social.





“Os verdadeiros problemas que as pessoas querem ver tratados são os do Serviço Nacional de Saúde e o que estamos a fazer para travar a pandemia. Essa é a prioridade número um do Governo”, declarou.