Boris Johnson convidou 100 pessoas para festa durante confinamento

Na última noite, a televisão ITV revelou que em maio de 2020 houve uma festa com cerca de 100 pessoas no jardim da residência oficial do primeiro-ministro.Foi mesmo publicado um email-convite enviado pelo chefe de gabinete de Boris Johnson. Na carta eletrónica pedia-se que cada um levasse a própria bebida para “beber socialmente e com distanciamento no jardim” da residência oficial.

À data do e-mail, os britânicos só se podiam encontrar, no exterior, com uma pessoa. Doze dias depois- a 1 de junho – as regras foram alteradas para permitir que grupos até seis pessoas se pudessem juntar no exterior.









Várias testemunhas afirmaram à BBC que o primeiro-ministro e a mulher estavam entre as cerca de 30 pessoas que participaram na festa que decorreu a 20 de maio de 2020.

O Partido Trabalhista já afirmou que Boris Johnson se encontra numa “posição muito complicada” se for confirmado que “violou as leis e potencialmente infringiu a lei”.A cada notícia de festa na residência oficial, Boris Johnson tem negado que as regras do confinamento tenham sido quebradas. Apesar de todos os desmentidos Não tem conseguindo convencer os eleitores nem os deputados do seu próprio partido.