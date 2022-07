Boris Johnson nomeia novos ministros das Finanças e da Saúde após demissões

Barclay abandona assim o cargo de chefe de gabinete de Boris Johnson.

Por sua vez, Michelle Donelan, até agora ministra das universidades, foi nomeada ministra da Educação. Donelan sucede, assim, a Nadhim Zahawi.

Os responsáveis pelas pastas da Educação e da Saúde criticaram a liderança de Johnson, que inicialmente afirmou que desconhecia as acusações contra Pincher, mas mais tarde veio dizer que sabia mas não se lembrava e por isso o nomeou. As demissões foram apresentadas poucos minutos depois de o primeiro-ministro britânico ter apresentado um pedido público de desculpas pela nomeação de Pincher.Este é mais um escândalo a juntar aos vários que têm manchado a imagem de Boris Johnson nos últimos meses, nomeadamente o caso “Partygate”, referente às festas em Downing Street durante o período de confinamento no Reino Unido.Até agora, Zahawi e Javid foram os únicos dois ministros do gabinete de Boris Johnson a renunciar, mas não é ainda claro se haverá mais demissões em Downing Street.