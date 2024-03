Borrell acusa Israel de converter Gaza em "cemitério a céu aberto"

Antes,, disse Josep Borrell à entrada para a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas, com a participação do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, por videoconferência., acrescentou o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança.

Sandra Henriques - Antena 1

, disse ainda.Segundo Borrell, não está em cima da mesa a suspensão total do acordo de cooperação com Israel, mas uma interrupção da cooperação política com o Governo de Benjamin Netanyahu, nomeadamente do Artigo 2.º, que refere que as relações entre a União Europeia e Israel têm de “ser baseadas no respeito pelos direitos humanos e princípios democráticos, que orientam as políticas nacionais e internacionais e constituem um elemento essencial” do acordo.O chefe da diplomacia da UE não deixou ainda de condenar a forma como o Governo israelita está a usar a fome dos palestinianos como arma no conflito com o Hamas.criticou Borrell., apontou ainda.