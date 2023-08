Borrell admite irregularidades nas eleições no Gabão, mas diz que golpe não é solução

Foto: Isabel Infantes - Reuters

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, veio admitir que as eleições no Gabão foram preenchidas de irregularidades e refere que a retirada do poder do presidente Ali Bongo pelos militares se segue a uma eleição duvidosa. Razão pela qual Borrell considera muito diferentes os golpes de Estado no Níger e no Gabão.